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01.08.2019 15:52
Рубрика: Общество

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Поводом для этого стало решение британского медиарегулятора Ofcom, который оштрафовал на 200 тысяч английских фунтов телеканал RT, объяснив санкции тем, что RT "нарушил принцип беспристрастности".

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В Роскомнадзоре считают действия самого Ofcom проявлением пристрастного отношения к российскому телеканалу и планируют дать зеркальный ответ. Поправки будут разработаны в ближайшее время. Их цель - приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России, уточняют в Роскомнадзоре.

Канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор
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