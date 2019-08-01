Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Поводом для этого стало решение британского медиарегулятора Ofcom, который оштрафовал на 200 тысяч английских фунтов телеканал RT, объяснив санкции тем, что RT "нарушил принцип беспристрастности".

В Роскомнадзоре считают действия самого Ofcom проявлением пристрастного отношения к российскому телеканалу и планируют дать зеркальный ответ. Поправки будут разработаны в ближайшее время. Их цель - приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России, уточняют в Роскомнадзоре.

Канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.