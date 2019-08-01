Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение леса не менее 20 раз в сутки

Самолеты Министерства обороны РФ, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз за день, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

На селекторном совещании военного ведомства Дмитрий Булгаков сообщил, что в соответствии с разработанным графиком планируется осуществлять не меньше 20 вылетов в день. Самолеты Ил-76 будут выполнять полеты парами.

Первые вылеты начались в 8:00 по мск, уточнил замминистра. В пятницу после полетов четыре самолета приземлятся в Братске, откуда они будут выполнять задачи в дальнейшем, добавил он.

По словам Дмитрия Булгакова, со 2 августа к тушению пожаров в Красноярском крае приступят также вертолетные группы. Десять вертолетов Ми-8, прибудут на аэродромы Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к концу дня.