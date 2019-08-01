Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне блока НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Настоящим объявляю Федеративную Республику Бразилия крупнейшим союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - цитирует документ РИА Новости.

Ранее, в мае этого года Трамп уведомил конгресс о намерении признать Бразилию крупнейшим союзником США с целью укрепления сотрудничества двух стран в сфере обороны.

Статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в альянс. Он дает возможность участия в антитеррористических программах и военных учениях, совместных с Пентагоном разработках и исследованиях, разрешает покупку у Вашингтона снарядов с обедненным ураном, использование американских средств на приобретение или лизинг оружия и так далее.