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01.08.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

У российских автоугонщиков изменились предпочтения

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания "АльфаСтрахование" на основе обращений клиентов, застрахованных по каско, составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в первом полугодии. И предпочтения преступников по сравнению с аналогичным периодом 2018-го изменились.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На вершине рэнкинга расположился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В прошлом году самым угоняемым был Lexus LX 570. За LC Prado следует его старший брат по модельной линейке - Land Cruiser, который занял место Toyota Camry. Третье место в прошедшем полугодии у Lexus LX, в 2018-ом "бронза" была у компакт-кроссовера NX этой же марки.

На четвёртом месте оказалась Toyota Camry, за которой следует Skoda Octavia. С седьмого по девятые места заняли "корейцы": Kia Ceed, Hyundai Tucson, Kia Rio и Hyundai Solaris. Наименьшей популярностью у угонщиков пользовался Ford Focus.

Примечательно, что в списке нет Kia Sorento и Sportage, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, которые часто угоняли в январе-июне 2018 года.

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