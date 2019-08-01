У российских автоугонщиков изменились предпочтения

Компания "АльфаСтрахование" на основе обращений клиентов, застрахованных по каско, составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в первом полугодии. И предпочтения преступников по сравнению с аналогичным периодом 2018-го изменились.

На вершине рэнкинга расположился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В прошлом году самым угоняемым был Lexus LX 570. За LC Prado следует его старший брат по модельной линейке - Land Cruiser, который занял место Toyota Camry. Третье место в прошедшем полугодии у Lexus LX, в 2018-ом "бронза" была у компакт-кроссовера NX этой же марки.

На четвёртом месте оказалась Toyota Camry, за которой следует Skoda Octavia. С седьмого по девятые места заняли "корейцы": Kia Ceed, Hyundai Tucson, Kia Rio и Hyundai Solaris. Наименьшей популярностью у угонщиков пользовался Ford Focus.

Примечательно, что в списке нет Kia Sorento и Sportage, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, которые часто угоняли в январе-июне 2018 года.