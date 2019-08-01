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01.08.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Текст: Ольга Игнатова
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Может, хоть август порадует теплом?

"В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям", - рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Фото: iStock
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Например, норма для Москвы: в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные - плюс 15 градусов. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Теплее обычного, предполагается, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

Приятные новости для тех, кто собирается в августе на черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами подниматься и до 32.

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