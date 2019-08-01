В Калифорнии при крушении истребителя пострадали посетители нацпарка

В Калифорнии не менее семи посетителей национального парка Долина Смерти получили травмы в результате крушения многоцелевого истребителя ВМС США F/A-18E Super Hornet. Напомним, ЧП произошло в среду утром.

По данным телекомпании CNN, самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", который находится в Долине Смерти недалеко от базы ВМС США Чайна-Лейк. Этот каньон очень популярен среди любителей авиации, которые приезжают сюда, чтобы понаблюдать за тренировочными полетами.

Представитель заповедника заявил телеканалу, что "семеро посетителей получили незначительные травмы", - цитирует ТАСС.

На месте крушения истребителя сейчас продолжается поисково-спасательная операция. О состоянии пилота пока ничего не известно. Специалисты уже приступили к расследованию катастрофы.