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01.08.2019 05:35
Рубрика: В мире

В Калифорнии при крушении истребителя пострадали посетители нацпарка

Тренировочный полет авиации ВМС США в Долине Смерти. Фото: AP Photo/Ben Margot Тренировочный полет авиации ВМС США в Долине Смерти. Фото: AP Photo/Ben Margot
Тренировочный полет авиации ВМС США в Долине Смерти. Фото: AP Photo/Ben Margot

В Калифорнии не менее семи посетителей национального парка Долина Смерти получили травмы в результате крушения многоцелевого истребителя ВМС США F/A-18E Super Hornet. Напомним, ЧП произошло в среду утром.

Фото: youtube.com
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По данным телекомпании CNN, самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", который находится в Долине Смерти недалеко от базы ВМС США Чайна-Лейк. Этот каньон очень популярен среди любителей авиации, которые приезжают сюда, чтобы понаблюдать за тренировочными полетами.

Представитель заповедника заявил телеканалу, что "семеро посетителей получили незначительные травмы", - цитирует ТАСС.

На месте крушения истребителя сейчас продолжается поисково-спасательная операция. О состоянии пилота пока ничего не известно. Специалисты уже приступили к расследованию катастрофы.

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