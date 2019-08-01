В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми

Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.

Для начала стоит рассказать о философии Human Horizons. Они позиционируют себя в качестве высокотехнологичной компании, специализирующуюся на "умных транспортных средствах, умных пассажироперевозках и городах". Она планирует разработать несколько моделей электромобилей премиум-класса, ориентированных прежде всего на китайский рынок.

Концепт HiPhi 1, созданный под руководством Марка Стэнтона, работавшего ранее в Ford и Jaguar Land Rover, имеет… девять дверей. Все они без ручек и открываются при помощи электропривода. Ручки не нужны, так как автомобиль сам решит, открывать дверь или нет - на нём установлена система распознавания лиц.

Кроссовер длиной 5.2 метра предоставляет пассажирам действительно много места. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания позволило сместить перегородку отсека, в котором обычно располагается ДВС. В салоне установлено 3 ряда сидений, в каждом - по два кресла. Площадь торпедо практически полностью занята экранами с конфигурируемым отображением информации.

Как сообщил Стэнтон на презентации концепта HiPhi 1, у автомобиля будут заднеприводные и полноприводные версии. Для последних предусмотрена установка, состоящая из двух электродвигателей. Их суммарная мощность - 272 л.с. До "сотни" автомобиль сможет разгоняться, по словам разработчиков, за 3.9 секунды. HiPhi 1 будет предложен с аккумуляторными блоками разной ёмкости. Самый большой, располагающий 96 кВт*ч, позволит проехать свыше 640 км.

Производство будет налажено в Китае, на одном из предприятий, занимавшегося ранее выпуском автомобилей Kia. В настоящее время завод уже переоборудован. Поставки первых HiPhi 1 должны начаться в 2021 году.