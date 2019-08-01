В Китае появится прототип Несвижского замка

Европейской романтики начала XVI века решили добавить в архитектуру мегаполиса с населением свыше 30 миллионов власти китайского Чунцина, заключив 1 августа соглашение с Миноблисполкомом об инвестиционном сотрудничестве по проекту туристического комплекса с прототипом Несвижского замка, сообщает БЕЛТА .

Внешне белорусский дворец и сегодня выглядит достаточно романтично. Глаз посетителей отдыхает, осматривая монументальные постройки с гармоничными башнями разного размера, поднятыми над водой, которые утопают в зелени гладкоствольных деревьев. В нем и действительно схлестнулось множество архитектурных стилей, отмечают эксперты.

А на базе государственного сельскохозяйственного технопарка в Китае до конца 2020 года и планируется воссоздать исторический уголок с белорусским колоритом и прототипом Несвижского замка. "Он разместится на площади около 100 га и внесет огромный вклад в развитие отношений между Беларусью и Китаем по всем направлениям - туризму, культуре, торговле, привлечению инвестиций. Планируется, что его открытие в крупнейшем административном центре страны состоится через полтора года", - сказал секретарь комитета КПК района Юйбэй города Чунцина Тан Чуань.

По его словам, в объекте разместят сельскохозяйственную продукцию Беларуси, чтобы стимулировать торговые отношения между двумя странами. Заинтересовали китайскую сторону и минские архитектурные объекты: кафедральный собор Святого духа, городская ратуша, площадь Независимости, костел святого Симеона и святой Елены.

В туристическом комплексе будут созданы несколько тематических площадок. Зона восстановления памятников культуры будет включать в себя замок с внутренней отделкой и экспонатами. В культурной зоне разместят льняные и ремесленные изделия. В зоне искусств будет проходить музыкальный фестиваль с белорусскими песнями и танцами. Будет также создана площадка для свадебной церемонии и банкета, фуд-корт, построены частные дома и отели.

Остается только напомнить, что с 2005 года вместе с расположенным в стороне Фарным костелом Несвижский замок внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.