В Красноярском крае возбуждено дело о халатности при ликвидации пожаров

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири. Оно возбуждено в Красноярском крае.

Это уголовное дело о халатности чиновников министерства лесного хозяйства региона. Детали пока неизвестны.

По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года чиновники министерства лесного хозяйства Красноярского края "не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров". Поэтому они и захватили огромные площади. Об ущербе говорить рано - он только устанавливается.

Нет и фамилий чиновников. В СК допрашивают свидетелей, начались обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ "Лесопожарный центр".