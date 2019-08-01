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Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи нового внедорожника Suzuki Jimny

Текст, фото: Юрий Зубко

Компания Suzuki провела в Москве презентацию нового Jimny, а также объявила о старте продаж внедорожника.

Автомобиль представлен в нашей стране в двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 рублей. В начальной версии исполнения Jimny оснащен системой помощи при старте на подъеме, ассистентом спуска с горы, датчиком контроля давления в шинах, функцией экстренного торможения, системой стабилизации движения, ABS и комплексом "ЭРА-Глонасс".

Фото: Евгений Костин
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Оборудование топовой комплектации дополнено светодиодной головной оптикой, автоматическим корректором фар, круиз-контролем, климат-контролем, а также мультимедийным комплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем с навигатором и Bluetooth.

Кстати, европейские комплектации дороже и богаче российских, там по шесть подушек безопасности и набор электронных ассистентов помощи водителю. А вот для нашего рынка эти опции посчитали излишними.

Модель получила новый двигатель К15В объемом 1,5 литра, который работает на бензине АИ-95. Мощность мотора составляет 102 лошадиные силы при крутящем моменте в 130 Нм. Несмотря на увеличение рабочего объема, физические габариты силовой установки по сумме измерений длины, ширины и высоты уменьшились. Как отмечают в японской компании, во многом благодаря этому мотор стал на 15% легче, а потребление топлива стало скромнее.

Фото: Борис Захаров
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Новый двигатель предлагается в сочетании с двумя КПП на выбор: с 5-ступенчатой механикой или с модернизированным 4-ступенчатым автоматом фирмы AISIN.

Автомобили уже добрались до дилеров и скоро будут переданы первым покупателям. Jimny экспортируется из Японии.

Suzuki собирается продать в этом году 600 автомобилей внедорожников.

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#Suzuki