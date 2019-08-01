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01.08.2019 13:17
Рубрика: Экономика

В России возобновлена система образовательного кредитования

Текст: Мария Агранович
Долгожданная новость - студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, программа образовательных кредитов была "заморожена" более двух лет назад. В январе этого года на встрече со студентами ГИТИСа премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал: кредиты вернутся, и очень скоро. В бюджете 2019 года на эти цели заложены 128,9 миллиона рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Взять кредит на учебу в вузе уже можно: соглашение вступает в силу сегодня, 1 августа.

Что нужно знать? При оформлении образовательного кредита студенты вузов с лицензией на образовательную деятельность получают право на льготный период выплат на весь срок обучения и дополнительно еще три месяца. Это значит, что во время учебы можно не выплачивать банку основной долг и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. Но с третьего года обучения "гасить" текущие проценты придется полностью. Но по сравнению с выплатой основного долга это, так скажем, цветочки. Учитывая, что процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9 годовых при действующей ключевой ставке. Кстати, до заморозки программы ставка была выше - 10-11 процентов годовых.

Студент может оформить кредит на срок обучения (льготный период) плюс не более 120 месяцев. То есть возмещать государству стоимость обучения можно будет еще в течение 10 лет после получения диплома о высшем образовании.

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Важно: никакого поручительства для получения образовательного кредита не нужно! Не дергайте родителей с работы: берите документы - и в банк. Что взять с собой? Конечно, паспорт, договор о платном обучении в вузе, "платежку" (ее тоже дадут в вузе). Вот и весь "пакет". Вас примут во всех структурных подразделениях ПАО "Сбербанк России".

Нюанс: для заемщиков в возрасте от 14 до 18 лет нужно несколько дополнительных бумаг: паспорта законных представителей (их личное присутствие не требуется), свидетельство о рождении, разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей заемщика и, при наличии, от органов опеки и попечительства.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Образование Правительство Минобрнауки Компании Финансы Сбербанк
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