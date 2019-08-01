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01.08.2019 15:35
Рубрика: Власть

Володин заявил о проработке мер в сфере противопожарной безопасности лесов

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы внесут свои предложения по доработке нормативной базы в части противопожарной безопасности лесов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который уверен, что между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Накануне глава правительства Дмитрий Медведев в Красноярске на совещании по пожарам в Сибири заявил, что необходимы системные меры в борьбе с лесными пожарами. Он не исключил изменения нормативной базы. В связи с этим председатель правительства предложил проанализировать действующие нормативные документы, которые принимались как на региональном, так и на федеральном уровне.

Фото: Reuters
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В частности, он назвал возможным пересмотреть установление зон контроля, которые сейчас охватывают только те места, там, где непосредственно пожар. Однако они не распространяются на зоны задымления.

Как сообщил журналистам Вячеслав Володин, рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики на данную тему. Депутаты изучат нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесут свои предложения по ее доработке.

Уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения в регионах лесных пожаров, считает Володин.

Он напомнил, что в прошлом году на законодательном уровне было разрешено расширять лесные просеки до ста метров. Более широкая просека позволяет остановить распространение пожара, пояснил глава нижней палаты.

Володин назвал правильным, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек. Это необходимо, учитывая фактор противопожарной безопасности.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
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- Если мы хотим сохранить лес, нужно в обязательном порядке там, где это, возможно, разбить его на просеки, - заявил парламентарий. - Сегодня, они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар.

В связи с этим депутаты запросят информацию, что было сделано профильными министерствами и ведомствами после того, как была принята норма, позволяющая расширять просеки.

- Зачастую мы пытаемся искать новые решения, не используя уже существующие возможности, - отметил спикер.

Он подчеркнул, что "между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств, надо выбирать второе".

- Региональным властям надо более ответственно заниматься лесобустройством, - рекомендовал Володин. - В первую очередь, когда выдают порубочные билеты в местах, где нет просек.

Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал решение председателя ГД о создании такой рабочей группы своевременным. "То, что Вячеслав Володин подчеркивает приоритет сохранения лесных богатств перед сиюминутными коммерческими интересами - это стратегический подход, - отметил депутат, которого цитирует сайт ГД. - Этот стратегический подход позволит не только сохранить лес для будущих поколений - он выгоден со всех сторон".

Рабочая группа, по его словам, нужна, потому что многие проблемы возникают из за межведомственной разбалансировки. И на площадке Госдумы надо найти баланс.

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