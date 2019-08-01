Генетики начали воскрешение вымершего подвида носорога

В зоопарке Сан-Диего в результате искусственного оплодотворения появился на свет детеныш южного белого носорога. Теперь самка сможет выносить северного - подвид, который едва не исчез с лица Земли. Таким образом ученые надеются спасти от вымирания северного белого носорога.

"Мать заботится о своем ребенке. Малыш уже бегает и регулярно пьет", - цитирует NZZ сотрудницу зоопарка Барбару Даррант.

Рождение в результате ЭКО было "решающим шагом" в попытке спасти северного белого носорога, находящегося под угрозой исчезновения. Это первый шаг в реализации долгосрочного плана, в котором для самки южного белого носорога отведена роль суррогатной матери.

Это первое успешное искусственное осеменение южного белого носорога в Северной Америке. Виктория была оплодотворена в марте 2018 года спермой от южного белого носорога по кличке Маото. Через 493 дня родился малыш.

В зоопарке надеются, что необычные роды помогут защитить от вымирания северных белых носорогов, отдаленных родственников южных белых носорогов. После усыпления в 2018 году самца по кличке Судан, последнего из живших самцов северного белого носорога, в мире осталось только два животных этого вида - две самки, дочь и внучка Судана.

По замыслу ученых, самки южного белого носорога станут суррогатными матерями для их северных сородичей. Виктория доказала, что способна к зачатию искусственным путем и вынашиванию здорового малыша, и теперь сможет повторить это, но с другим генетическим материалом. Дело в том, что генетический материал десятка почти вымерших животных сохранен, и это дает надежду на возрождение северного носорога. "Исследователи надеются, что северный белый носорог может родиться в ближайшие десять-двадцать лет", - сказали в зоопарке.

В дикой природе живут около 18 000 южных белых носорогов. Но их количество тоже стремительно сокращается. Браконьеры убивают этих животных в среднем каждые восемь часов: их рога представляют ценность на рынке. Поэтому южные носороги занесены в Красный список Международного союза охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения.

Виктория и ее детеныш в настоящее время находятся под усиленным наблюдением специалистов зоопарка, и их пока не показывают посетителям. Вскоре у новорожденного может появиться приятель: другая самка также была искусственно оплодотворена. Ее роды ожидаются в сентябре или октябре.