Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе

Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что Москва обеспокоена развитием ситуации в Донбассе в свете совершенных украинскими вооруженными силами атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.

"Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведенной 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием", - приводит слова Грызлова РИА Новости.

Полномочный представитель РФ призвал власти в Киеве добиваться от подконтрольных им вооруженных подразделений строгого соблюдения перемирия. Кроме того, Борис Грызлов отметил, что Москва, будучи посредником в урегулировании конфликта в Донбассе, будет настаивать на расследовании инцидента с БПЛА.

Напомним, что 1 августа, по сообщению народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, в районе поселка Октябрь, принадлежащий ВСУ беспилотник сбросил гранату на позиции ополченцев. В результате чего пострадали три человека, они были госпитализированы, и их состояние оценивается как стабильное.