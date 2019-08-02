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02.08.2019 13:35
Рубрика: В мире

Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе

Текст: Алексей Чуриков
Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что Москва обеспокоена развитием ситуации в Донбассе в свете совершенных украинскими вооруженными силами атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведенной 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием", - приводит слова Грызлова РИА Новости.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Полномочный представитель РФ призвал власти в Киеве добиваться от подконтрольных им вооруженных подразделений строгого соблюдения перемирия. Кроме того, Борис Грызлов отметил, что Москва, будучи посредником в урегулировании конфликта в Донбассе, будет настаивать на расследовании инцидента с БПЛА.

Напомним, что 1 августа, по сообщению народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, в районе поселка Октябрь, принадлежащий ВСУ беспилотник сбросил гранату на позиции ополченцев. В результате чего пострадали три человека, они были госпитализированы, и их состояние оценивается как стабильное.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса Обстановка на востоке Украины
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