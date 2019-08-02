Китай опротестовал выход США из ДРСМД

Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пекине считают, что Вашингтону следует продолжить к выполнять взятые на себя в рамках соглашения обязательства.

США официально выходят из ДРСМД в эту пятницу, 2 августа.

"Китайская сторона против таких действий. Мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств", - цитирует ТАСС заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В начале этой недели Хуа Чуньин на брифинге также прокомментировала видение в Пекине истинных причин, побудивших Белый дом пойти на этот шаг. По мнению китайских властей, Вашингтон таким образом пытается снять с себя все ограничения, а также переложить ответственность на другие страны.

"Истинная причина выхода США из ДРСМД - снять с себя ограничения… и китайская сторона не приемлет этого. Что касается предложения американской стороны, чтобы Китай присоединился к российско-американским переговорам и соглашению, то это тоже, на мой взгляд, замаскированное перекладывание вины", сказал представитель МИД КНР, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Китай считает, что США должны действовать, основываясь на существующем соглашении, и значительно сократить свой ядерный потенциал. Хуа Чуньин отметила, что это создаст предпосылки для участия в переговорах остальных стран.