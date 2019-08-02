Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.

"Если США действительно введут дополнительные пошлины, Китай будет вынужден принять необходимые контрмеры" - цитирует слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин телеканал CNBC.

Кроме того, отметила Хуа Чуньин, Пекин напоминает, что "никогда не хотел торговой войны, но и не боится сразиться в таковой".

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайскую продукцию в размере 10 процентов. Эта мера затронет импорт из Китая примерной стоимостью около 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября. При этом глава Белого дома подчеркнул, что новые тарифы будут применены к тем товарам, в отношении которых пошлины еще не вводились.