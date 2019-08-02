Кличко сравнил себя с королевой Англии

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию "РБК Украина" пожаловался на полное отсутствие каких-либо серьезных полномочий. По своей "бесполезности" Кличко сравнил себя с "английской королевой", отметив, что ему только и остается, что выполнять представительские функции, вроде разрезания ленточек и возложения цветов.

"Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы, - это абсурд … Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?", - заявил Кличко в интервью.

При этом Виталий Кличко отметил, что в его представлении жители Киева считают, что именно он, мэр, несет ответственность за все происходящее в городе, и добавил, что намеревается добиваться расширения законодательных и исполнительных прав для главы города.

