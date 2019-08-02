Новости

"Спартак" договорился о трансфере Тиля 08:11
Судья не смог продолжить матч Лиги Европы из-за попавшей в голову петарды 07:39
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг 07:16
На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика 07:13
В Якутии площадь лесных пожаров выросла до 1,2 миллиона гектаров 06:57
В Бангкоке два человека пострадали в результате серии взрывов 06:56
Кондолиза Райс заявила об отсутствии перспектив у Украины войти в НАТО 06:43
В Приморье управление Росздравнадзора проверит центр реабилитации 06:38
СМИ: США выведут тысячи военных из Афганистана в обмен на ряд уступок 06:21
Жители ФРГ высказались против ядерного оружия США на территории страны 06:11
Для выпуска косаток из "китовой тюрьмы" понадобились три тонны льда 06:11
В Японии казнены двое осужденных 05:45
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у чилийского побережья 05:40
Аномальная жара на Аляске спровоцировала серьезные лесные пожары 05:26
В МЧС посоветовали хабаровчанам спасать урожай от паводка 05:17
Медведев призвал создать инструмент для развития бизнеса на Курилах 05:06
Rolls-Royce Элизабет Тейлор уйдет с молотка за два миллиона долларов 04:58
Годовалого ребенка эвакуировали в Хабаровск вертолетом МЧС 04:39
Cамолет США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы 04:16
США закупили вооружений на два триллиона долларов 04:06
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД 03:48
В Хорватии шесть человек стали жертвами стрельбы на почве ревности 03:39
Трамп призвал страны ЕС забрать боевиков ДАИШ 03:06
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно 02:30
Захарова сочла русофобией санкции США против СП-2 02:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 06:43
Рубрика: В мире

Кондолиза Райс заявила об отсутствии перспектив у Украины войти в НАТО

Бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс выразила сомнения в возможности вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", - отметила бывший госсекретарь.

Фото: Андрей Русов/ Wikimedia.org
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО

Киев должен стремиться не к формальному вступлению в Североатлантический альянс, а участвовать в большом количестве мероприятий альянса, цитирует Райс издание "Новое время". В том числе в работе по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.

Верховная рада в начале года одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Между тем депутат Верховной рады, глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович подчеркивал, что НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты.

Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в 2014 году. Курс на евроинтеграцию был взят Киевом после госпереворота.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что расширение НАТО наносит огромный политический вред.

В мире экс-СССР Украина Расширение НАТО Политический кризис на Украине Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кондолиза Райс заявила об отсутствии перспектив у Украины войти в НАТО
На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
В офисе президента Украины опровергли отставку Богдана
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири