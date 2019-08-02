Кондолиза Райс заявила об отсутствии перспектив у Украины войти в НАТО

Бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс выразила сомнения в возможности вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", - отметила бывший госсекретарь.

Киев должен стремиться не к формальному вступлению в Североатлантический альянс, а участвовать в большом количестве мероприятий альянса, цитирует Райс издание "Новое время". В том числе в работе по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.

Верховная рада в начале года одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Между тем депутат Верховной рады, глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович подчеркивал, что НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты.

Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в 2014 году. Курс на евроинтеграцию был взят Киевом после госпереворота.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что расширение НАТО наносит огромный политический вред.