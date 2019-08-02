Леонид Слуцкий: Развал ДРСМД наносит удар по стратегической стабильности

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (наземного базирования) уходит в историю. Он был заключен между США и СССР в 1987 году и являлся одним из символов окончания холодной войны и столпов мировой архитектуры контроля над вооружениями.

Вся ответственность за слом ДРСМД, безусловно, лежит на Вашингтоне, который в ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ заявил о выходе из договора. США, таким образом, обеспечивают себе "свободу рук" в условиях развязанной ими же политики конфронтации в отношении России и Китая. И в этом немалую роль играет военная составляющая.

Вашингтон давно взял курс на слом ДРСМД. Однако всю вину за это США цинично и планомерно пытаются свалить на Москву. Предъявив России бездоказательные обвинения в нарушении обязательств, Соединенные Штаты, которые годами сами не выполняли требования договора, сделали все, чтобы переговоры об устранении взаимных претензий не состоялись. Вместо диалога российской стороне был предъявлен ультиматум.

Было бы абсурдным оставаться единственным государством, соблюдающим ДРСМД, особенно в условиях, когда ракеты средней и меньшей дальности уже рассматриваются Вашингтоном в качестве инструмента военного сдерживания РФ, КНР и других "противников". Российским руководством было принято абсолютно верное решение - реагировать зеркально.

Вместе с тем, развал ДРСМД наносит серьезный удар по стратегической стабильности. Наибольшую опасность несет перспектива размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, особенно Центральной и Восточной. Их подлетное время из Польши или стран Балтии до России, настолько короткое (порядка 4 минут), что Москва будет вынуждена в этом случае взять на вооружение доктрину упреждающих ударов. И здесь существенно превышается риск ядерного конфликта "по ошибке".

Если же Вашингтон приступит к развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятна гонка вооружений между США и Китаем, значительную часть носителей ядерного арсенала которого составляют как раз РСМД. Это еще больше осложнит задачу сохранения контроля над стратегическими ядерными вооружениями и ослабит режим нераспространения.

Однако прекращение действия ДРСМД само по себе не означает критического ослабления безопасности России. Надежное ядерное сдерживание обеспечено на годы вперед. Новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковые, гарантируют способность уничтожить потенциального противника вне зависимости от количественных параметров американских ядерных ракет и систем ПРО. Поэтому опасность новой гонки ядерных вооружений на Россию не должна распространиться.

В этой связи "гибель" ДРСМД следует, скорее, воспринимать как повод для начала серьезной работы по укреплению стратегической стабильности в новых военно-стратегических условиях. Эти условия, в первую очередь, должны предусматривать фактор "третьих" ядерных держав (не только Китая, но также Великобритании и Франции) в российско-американском диалоге, отсутствие грани между ядерными и стратегическими неядерными вооружениями, нарастание конфронтационности в политике Вашингтона, а также постепенное отмирание договоров о сокращении ядерных вооружений.

Учитывая все эти составляющие, нам, во-первых, необходимо продолжать договариваться с США о неразмещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, особенно в странах ЦВЕ и Балтии. При ином сценарии существенно увеличиваются угрозы глобального ядерного конфликта. Вашингтону пора отказаться от иллюзий, что военное столкновение возможно будет ограничить сугубо европейским театром действий. В случае атаки на Россию с территории европейских стран-участниц НАТО, ответный удар последует не только по Европе, но и по центру принятия решений, то есть - США.

Во-вторых, необходимо добиваться пролонгации ДСНВ (СНВ-3) - единственного на сегодняшний день механизма, регулирующего "правила игры" в области ядерных вооружений и обеспечивающего режим транспарентности и предсказуемости. В случае его непродления, не останется инструментов, ограничивающих гонку вооружений.

При этом важно не поддаваться на "уловки" Белого дома, в частности, предложение президента США Дональда Трампа о подключении Китая к переговорам о сокращении ядерных вооружений. Со стороны Вашингтона такая линия выглядит, как попытка заблаговременно оправдать собственную неясную позицию по СНВ-3 и одновременно внести элемент недоверия в российско-китайские отношения. Москва не против формата триалога, но пойдет ли на это Пекин? Ответ до сих пор был отрицательным.

Необходимо также пресекать навязывание России в качестве условия пролонгации ДСНВ "сделки" по тактическому ядерному оружию. Она приведёт лишь к одностороннему разоружению России и образованию серьезного военного дисбаланса в пользу НАТО. Если придется выбирать между непродлением СНВ-3 и "контролем" над российскими ТЯО, то "меньшим злом" будет прекращение действия договора. Но даже в этом случае необходимо прийти к соглашению о сохранении мер транспарентности по стратегическим ядерным вооружениям.

В-третьих, следует проводить с США и другими ядерными странами переговоры по стратегической стабильности в целом, адаптации мер по ее обеспечению к новой военно-стратегической обстановке.

В этом контексте можно только приветствовать запуск диалога по стратстабильности между Россией и США на уровне внешнеполитических ведомств. Хочется надеяться на то, что за год, остающийся до того, как президентская кампания в США выйдет на финишную прямую, удастся продвинуться вперед. Мы на парламентском уровне будем этому всячески содействовать.