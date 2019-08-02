Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ

Придать необходимое ускорение согласованию с Москвой программы действий по углублению интеграции поручил 2 августа Александр Лукашенко кабинету министров. Об этом сообщил премьер-министр РБ Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совмина.

Диалог президента с экономическим блоком Совета министров, по информации его пресс-службы, - один из традиционных форматов, который используется главой государства для обсуждения текущей ситуации в РБ и выработки эффективных решений. По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям президента, проектам законов белорусский руководитель "хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы". Очень важно, уточнил задачу Лукашенко, услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений.

Поэтому президент, информирует источник в его администрации, пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы.

Обсуждалось у президента и развитие отношений с Россией. По словам премьер-министра Сергея Румаса, которого цитирует БЕЛТА, Лукашенко более подробно проинформировал о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий.

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - пояснил Румас. Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.

Кроме того, Лукашенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. "В ближайшее время МИД внесет свои предложения" президенту, уточнил премьер.

Рассмотрен был на совещании и вопрос безвизового посещения республики иностранными гражданами. По его итогам обсуждения решено расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях. Эти меры будут способствовать развитию туризма, уверен премьер-министр, сообщив, что кабинет проинформировал главу государства о положительной роли, которую сыграли предыдущие решения по данному вопросу.

Как уже сообщал "СОЮЗ", соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС планировалось подписать до 2 февраля 2020 года - даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Правда, конкретная дата пока Минском и Брюсселем не называлась, но обе стороны заявляли о высокой степени готовности необходимого пакета документов и намерении заключить соглашение по мере завершения формальных юридических процедур.

Что касается соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией, то его планировалось заключить до конца 2019 года. Работа над проектом этого межправительственного соглашения, начатая в 2015 году, находится на финишной прямой: завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются нюансы его применения, резюмирует агентство.