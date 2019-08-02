МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка

На Смоленской площади подчеркивают, что Вашингтон использовал в своей пропагандистской кампании заведомо ложные сведения, фактически дезинформацию, о якобы совершенных Россией нарушениях договора. Хотя сами США в течение долгих лет полностью игнорировали озабоченности российской стороны относительно размещения на американских базах в Европе пусковых установок "Mk-41", которые способны запускать ракеты средней дальности.

"Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования. Были отвергнуты все предложенные нами реалистичные развязки на основе мер взаимной транспарентности, способные привести к урегулированию имевшихся проблем", - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве особо подчеркивают, что Вашингтон все это время лицемерно прикрывался риторикой о якобы устаревании ДРСМД и о необходимости привлекать к договору третьи страны. "Хотя нельзя не отдавать себе отчет в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства", - отметили в МИД.

В ведомстве также обратили внимание на то, что Соединенные Штаты столь "неадекватно" поступают не в первый раз, и напомнили, что такое поведение уходит корнями в 90-е, "когда принималось решение о сломе Договора по ПРО". При этом, подчеркнули в МИД, американская сторона пошла на это вопреки настойчивым призывам со стороны мирового сообщества.

В МИД РФ уверены, что выход США из ДРСМД фактически ведет к демонтажу существующей системы контроля над вооружениями.

"Прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США. Наша страна прошла свою часть пути. Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - подчеркивается в сообщении.

Москва также призывает Вашингтон отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов, особенно на фоне соответствующих заявлений Пентагона на этот счет. "В противном случае вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Вашингтон", - отмечают в МИД.

На Смоленской площади также напомнили американским партнерам, что Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности и выразили надежду на то, что американская сторона проявит ответственный подход в этом вопросе.