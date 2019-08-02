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02.08.2019 11:49
Рубрика: Власть

Договор РСМД прекратил свое действие

Текст: Алексей Чуриков
На портале правовой информации размещено официальное сообщение от имени министерства иностранных дел России. В документе говорится о прекращении действия Договора о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На Смоленской площади подчеркивают, что соглашение утратило свою силу по инициативе американской стороны.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

Напомним, что еще в начале этого года США заявили о выходе из договора в одностороннем порядке, под предлогом того, что якобы Россия не соблюдает его положения. Позже Вашингтон заявлял о необходимости возобновления диалога по тематике ядерных вооружений, прямо указывая на то, что в них должен также принять участие Китай.

Глава МИД ФРГ призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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