Договор РСМД прекратил свое действие

На портале правовой информации размещено официальное сообщение от имени министерства иностранных дел России. В документе говорится о прекращении действия Договора о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На Смоленской площади подчеркивают, что соглашение утратило свою силу по инициативе американской стороны.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.
Напомним, что еще в начале этого года США заявили о выходе из договора в одностороннем порядке, под предлогом того, что якобы Россия не соблюдает его положения. Позже Вашингтон заявлял о необходимости возобновления диалога по тематике ядерных вооружений, прямо указывая на то, что в них должен также принять участие Китай.