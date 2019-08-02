Договор РСМД прекратил свое действие

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

Напомним, что еще в начале этого года США заявили о выходе из договора в одностороннем порядке, под предлогом того, что якобы Россия не соблюдает его положения. Позже Вашингтон заявлял о необходимости возобновления диалога по тематике ядерных вооружений, прямо указывая на то, что в них должен также принять участие Китай.