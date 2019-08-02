НДС на фрукты и ягоды снижен до 10 процентов

Одновременно с этим предусмотрено увеличение налоговой ставки до 20 процентов на пальмовое масло.

Ранее в Госдуме объясняли необходимость таких поправок поддержкой отечественных производителей. Льготный НДС должен обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции для россиян.

Ранее о решении снизить НДС на плодово-ягодную продукцию в своем Twitter написал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", - написал он.