НДС на фрукты и ягоды снижен до 10 процентов

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые устанавливают льготный НДС в размере 10 процентов в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.
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Одновременно с этим предусмотрено увеличение налоговой ставки до 20 процентов на пальмовое масло.
Ранее в Госдуме объясняли необходимость таких поправок поддержкой отечественных производителей. Льготный НДС должен обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции для россиян.
Ранее о решении снизить НДС на плодово-ягодную продукцию в своем Twitter написал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", - написал он.