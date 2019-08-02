Опасность беспорядков в том, что невозможно предугадать масштаб и количество возможных жертв

Уголовным законом РФ массовые беспорядки отнесены к категории особо тяжких преступлений, в соответствии с главой 24 Уголовного кодекса РФ. Эти преступления против общественной безопасности наряду с терроризмом, бандитизмом и незаконным оборотом наркотических средств, а также оружия, посягают на систему ценностей, установленных как Конституцией, так и общепризнанными принципами и нормами международного права, поскольку массовые беспорядки нарушают права человека, гарантированные международной Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Относительно инкриминируемой участникам несанкционированного митинга статьи 212 УК РФ стоит отметить, что общественная опасность массовых беспорядков заключается в том, что преступление совершается большой группой людей, сопровождается применением насилия, повреждением или уничтожением имущества, поджогами, погромами, возможно с применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, способствуют нарушениям функционирования органов власти и органов управления, нарушением работы предприятий, учреждений, транспортного сообщения на важнейших транспортных магистралях, что в конечном итоге наносит экономический ущерб.

Главная опасность подобного рода преступлений заключается в том, что при совершении определенными лицами данных видов преступлений практически невозможно предугадать масштаб и количество возможных жертв. Ведь это преступление, совершаемое в общественном месте, вопреки процедуре согласования проведения общественного мероприятия, исключает возможность оперативного реагирования со стороны государственных и правоохранительных органов на предотвращение риска причинения вреда гражданам и имуществу.

Составом преступления обязательно является наступление негативных последствий, поэтому данная норма закона имеет превентивное значение и призвана пресечь перерастание санкционированных или несанкционированных публичных мероприятий в массовые беспорядки с тяжкими последствиями, в виде причинения вреда здоровью и жизни неопределенному кругу лиц, непредсказуемых масштабов.

Ошибаются те комментаторы, которые под предусмотренными в статье 212 УК РФ массовыми беспорядками понимают только такие преступления, которые обязательно должны сопровождаться уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств и отравляющих веществ, представляющих опасность для граждан, погромами, поджогами, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, с последствиями, связанными с наступлением вреда здоровью граждан или человеческими жертвами, парализацией функционирования органов власти, работы организаций, предприятий, учреждений, транспорта, связи, нанесением серьезного экономического ущерба и вреда, как для отдельных граждан, так и государства в целом.

Действительно, статья 212 УК РФ предусматривает и эти, наиболее тяжкие последствия от массовых беспорядков, однако факта применения насилия при наличии других признаков объективной стороны преступления достаточно для квалификации данного деяния как массовые беспорядки.

Более того, применение насилия в отношении любого человека, в том числе представителя власти, образует состав преступления 212 статьи УК РФ.

Вместе с тем применение насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов образует еще и самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Таким образом, если человек, участвующий в массовых беспорядках, одновременно применяет насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, его деяния являются реальной совокупностью преступлений и подлежат квалификации одновременно по ст.ст. 212, 318 УК РФ.