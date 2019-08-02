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Рубрика: Спорт

Овечкин: Назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею

Назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России по хоккею пойдет на пользу команде. Такую точку зрения выразил российский хоккеист Александр Овечкин.

Он рассказал о том, хорошо ли он знает нового главного наставника команды.

Овечкин может завершить карьеру через два года

- Хорошо ли я его знаю? Я играл с ним. Надеюсь, (сборной - прим.) пойдет на пользу, - цитирует ТАСС слова Овечкина.

Напомним, нынешний тренер российской сборной и Овечкин вместе играли за московское "Динамо" в период с 2001 по 2004 год.

Кудашов сменил на тренерском мостике Илью Воробьева после чемпионата мира по хоккею, на котором сборная России, имея самый звездный состав среди всех участников турнира, стала третьей.

До этого Алексей Кудашов входил в тренерский штаб команды и являлся ассистентом главного тренера.

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