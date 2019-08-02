Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД

Министерство обороны США объявило, что после выхода Соединенных штатов из Договора РСМД Пентагон приступит к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены соглашением.

При этом в Пентагоне отметили, что еще с 2017 года, в связи с "несоблюдением Россией условий договора" приступили к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания таких ракет. "Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении. Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях", - передает заявление пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана РИА Новости.

В сообщении также говорится о том, что Пентагон продолжит в полном объеме разработку этих ракет "в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил".

Напомним, что еще в марте этого года, как отмечает CNN директор исследовательской программы по разоружению в Ассоциации оружейного контроля Кингстон Риф сообщил, что у Пентагона есть планы по испытаниям таких ракет. "В Пентагоне говорят, что план состоит в том, чтобы протестировать две обычные (не ядерные) ракеты позже в этом году, после того, как США выйдет из ДРСМД. И первый из них может быть проведен где-то в августе", - заявил тогда Риф.