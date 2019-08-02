Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky

В ходе проходящего в Стокгольме судебного заседания по делу рэпера A$AP Rocky шведский прокурор потребовал шестимесячного тюремного заключения для американца.

Напомним, что музыкант обвиняется в нападении на двух человек после концерта в шведской столице. Как передает Guardian, сам рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, все обвинения отрицает, заявляя, что он защищался от слишком назойливых прохожих.

Прокурор Даниэль Санесон отметил, что рэпер должен понести более суровое наказание, нежели двое членов его команды, также участвовавших в драке и находящихся на скамье подсудимых. "По многим причинам, я считаю, что только тюремное заключение уместно в данном случае", - заявил прокурор, добавив, что все трое должны находится в заключении, поскольку существует риск того, что они захотят бежать из страны.

Напомним, что A$AP Rocky и двое членов его группы находятся под стражей с 3 июля. Их арест вызвал волну поддержки со стороны ряда американских знаменитостей: Ким Кардашьян, Джастина Бибера и Поста Малона, запустивших в сети хештег "справедливость для Rocky". В поддержку арестованного выступил и президент США Дональд Трамп, публично призвавший шведские власти одуматься и выпустить рэпера.