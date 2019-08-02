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02.08.2019 18:04
Рубрика: В мире

Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky

Текст: Юрий Чернов

В ходе проходящего в Стокгольме судебного заседания по делу рэпера A$AP Rocky шведский прокурор потребовал шестимесячного тюремного заключения для американца.

Напомним, что музыкант обвиняется в нападении на двух человек после концерта в шведской столице. Как передает Guardian, сам рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, все обвинения отрицает, заявляя, что он защищался от слишком назойливых прохожих.

Фото: youtube.com/ Buffet Boys
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Прокурор Даниэль Санесон отметил, что рэпер должен понести более суровое наказание, нежели двое членов его команды, также участвовавших в драке и находящихся на скамье подсудимых. "По многим причинам, я считаю, что только тюремное заключение уместно в данном случае", - заявил прокурор, добавив, что все трое должны находится в заключении, поскольку существует риск того, что они захотят бежать из страны.

Напомним, что A$AP Rocky и двое членов его группы находятся под стражей с 3 июля. Их арест вызвал волну поддержки со стороны ряда американских знаменитостей: Ким Кардашьян, Джастина Бибера и Поста Малона, запустивших в сети хештег "справедливость для Rocky". В поддержку арестованного выступил и президент США Дональд Трамп, публично призвавший шведские власти одуматься и выпустить рэпера.

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