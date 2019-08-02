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Рубрика: Власть

Путин запретил выдавать микрокредиты под залог жилья

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья. Этот закон должен защитить россиян, которые обращаются за небольшими кредитами, чтобы прожить до зарплаты, а в итоге лишаются своих квартир. Документ в целом направлен на ужесточение требований к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

Отметим, что закон устанавливает запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, если речь идет о залоге жилых помещений. Согласно документу, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов: они смогут делегировать право на идентификацию кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Закон также ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) - они приводятся в соответствие с аналогичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО. Так, минимальный размер капитала микрокредитной компании с 1 июля 2020 года должен составлять 1 млн рублей с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024-го. Сейчас требования к уставному капиталу ограничиваются суммой в размере 1 тыс. рублей.

Ранее законопроект был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Власть Право Финансовое право Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Рынок кредитования
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