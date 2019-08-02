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02.08.2019 18:42
Рубрика: Легковые авто

Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок

Текст: Евгений Костин
Фото: Фото Aspen Import Auto Фото: Фото Aspen Import Auto
Фото: Фото Aspen Import Auto

Компания Aspen Import Auto устроила тотальную распродажу машин со своего "кладбища автомобилей" в США, потому что срок арендного договора на площадь, где они размещены, вот-вот подойдёт к концу.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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К моменту старта распродажи на площадке стояло 73 автомобиля, преимущественно итальянских, таких как Fiat и Alfa Romeo, но можно найти Lancia и Subaru, в списке даже есть югославская Yugo (Zastava). К настоящему моменту несколько машин уже продано. В компании признаются, что не ожидали такого ажиотажа, и выражают благодарность всем покупателям.

Цена каждого автомобиля - 250 долларов. Распродать машины необходимо до сентября, иначе они должны быть утилизированы за счёт Aspen Import Auto, а это, очевидно, экономически невыгодно. В компании даже создали целый альбом, в котором размещены фото доступных к покупке авто.

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#автомобили