Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок

Компания Aspen Import Auto устроила тотальную распродажу машин со своего "кладбища автомобилей" в США, потому что срок арендного договора на площадь, где они размещены, вот-вот подойдёт к концу.

К моменту старта распродажи на площадке стояло 73 автомобиля, преимущественно итальянских, таких как Fiat и Alfa Romeo, но можно найти Lancia и Subaru, в списке даже есть югославская Yugo (Zastava). К настоящему моменту несколько машин уже продано. В компании признаются, что не ожидали такого ажиотажа, и выражают благодарность всем покупателям.

Цена каждого автомобиля - 250 долларов. Распродать машины необходимо до сентября, иначе они должны быть утилизированы за счёт Aspen Import Auto, а это, очевидно, экономически невыгодно. В компании даже создали целый альбом, в котором размещены фото доступных к покупке авто.