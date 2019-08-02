ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы

Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Решение принято на заседании комиссии в пятницу, 2 августа.

В столичный парламент Константин Лисица баллотировался по одномандатному избирательному округу № 33.

Накануне его жалоба детально была рассмотрена профильной рабочей группой ЦИК. На само же заседание ЦИК, где вопрос решался окончательно, кандидат не пришел, хотя в комиссии "хотели дать ему слово, поскольку он обещал представить дополнительные аргументы", заметил зампред ЦИК Николай Булаев.

В ходе заседания Булаев рассказал, по каким основаниям кандидату в регистрации на выборах было отказано сначала окружной комиссией, а потом Мосгоризбиркомом: "Для регистрации необходимо было собрать 5287 подписей, представлено было 5815. Признаны недействительными 640. По заключению почерковедов 330, по заключению МВД - 46, сборщик подписей является членом избирательной комиссии - 150, по иным основаниям - 114".

Итого достоверными признаны 5175 подписей, не хватает 112. "Не так много в принципе, но их не хватает", - заметил Булаев.

Что касается экспертизы почерковедов, то их вывод однозначен - целый ряд подписных листов "заполнен одним лицом - сборщиком". Почерковеды, которые работали на площадке Центризбиркома, это подтвердили.

В листах в поддержку кандидата нашлись и "мертвые души". "Мы получили подтверждение, что граждане действительно умерли. Это говорит о том, что подписи собирались по старым базам данных, то есть рисовались", - сказал Николай Булаев, заметив, что кандидат и его команда должны тщательно контролировать работу сборщиков подписей.

В этой связи ЦИК принял постановление об отказе в удовлетворении жалобы кандидату Лисице.