На дорогах Москвы появятся 15 новых выделенок

До конца этого года на столичных дорогах появятся 15 новых выделенных полос для общественного транспорта, передает официальный портал мэра Москвы.

Большинство новых полос - короткие, максимум, на 1 километр. Они появятся на Ленинградском шоссе от съезда с внешней стороны МКАД до Московской улицы по направлению в область. Еще одну короткую полосу "А" мы скоро увидим на Головинской эстакаде в обоих направлениях, на Новослобоской улице от Вадковского переулка до Палихи, на Минской - от заезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана и от Малой Филевской до площади Роллана. Также короткие выделенки появятся по следующим адресам:

- Краснодарская улица (от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара, в сторону Совхозной улицы)

- улица Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до Каширского шоссе)

- улица Красного Маяка (от Кировоградской улицы до Варшавского шоссе, в обоих направлениях);

- Самотечная улица (одна полоса от Делегатской улицы до Садового кольца, по направлению в центр);

- Орликов переулок (от Каланчевской до Садовой-Спасской улицы, по направлению в центр);

- Яузская улица (от Яузского бульвара до Верхней Радищевской улицы, в сторону улицы Земляной Вал);

- Марксистская улица (от переулка Маяковского до Таганской площади, по направлению в центр).

- улица Александры Монаховой (от Калужского шоссе до Фитаревской улицы, в обоих направлениях).

Остальные выделенки окажутся более протяженными. Их разметят по следующим адресам:

- Волгоградский проспект (от МКАД до съезда на Волжский бульвар - по направлению в центр, от площади Крестьянская Застава до Третьего транспортного кольца - по направлению в область) - 7,7 километра;

- Проектируемый проезд N5108 (от улицы Подольских Курсантов до Липецкой улицы, полосы в оба направления);

- Калужское шоссе (от выезда из деревни Городище до деревни Юрово, в обоих направлениях) - 18,3 километра.