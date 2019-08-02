Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа

Несмотря на неоднократные предупреждения в сети Интернет продолжаются призывы к участию 3 августа 2019 года в массовом мероприятии в центре столицы.
Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна.
Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
Информируем, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности.
ГУ МВД России по г. Москве будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве