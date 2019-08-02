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02.08.2019 11:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокуратура вынесла предостережение Любови Соболь из-за акции 3 августа

Текст: Иван Петров

Прокуратура города Москвы опубликовала официальное предупреждение в адрес незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Ей напоминают об ответственности за организацию и участие в несогласованном массовом мероприятии.

По данным столичного надзорного ведомства, в интернете, в том числе в социальных сетях, активно распространяются призывы принять 3 августа участие в массовом публичном мероприятии. Называется и маршрут - шествие по Бульварному кольцу на участке от Никитских до Покровских ворот.

Фото: vesti.ru
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При этом мероприятие с органами исполнительной власти столицы в установленном порядке не согласовано. В связи с этим прокуратура разъясняет, что законодательством предусмотрена ответственность как за организацию несогласованного публичного мероприятия, так и за участие в нем. Реагируя на прямое нарушение закона, правоохранительные органы, отмечают в надзорном ведомстве, будут вынуждены принимать необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков и любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности и создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.

Среди конкретных лиц, к кому обращаются прокуроры, в качестве организатора предстоящего несанкционированного мероприятия называется Любовь Соболь. В ее адрес вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, перед незаконной акцией, прошедшей 27 июля, прокуратура также публиковала официальное предупреждение. Но к нему не все прислушались.

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