Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Как сообщает ТАСС, мера пресечения была избрана в отношении Ивана Подкопаева. Таким образом ходатайство следователя было удовлетворено. Срок ареста установлен до 27 сентября. Отметим, что в ходе обыска у мужчины были изъяты молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож.

Напомним, накануне СК РФ сообщил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках, в том числе Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. В ведомстве отметили, что продолжается планомерная работа по установлению и привлечению к ответственности всех нарушивших закон лиц.