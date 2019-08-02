В Якутии площадь лесных пожаров выросла до 1,2 миллиона гектаров

По оперативной информации Министерства экологии и природных ресурсов Якутии, площадь природных пожаров на территории региона в пятницу превысила 1,2 миллиона гектаров.

За сутки число зафиксированных из космоса термоточек сократилось со 113 до 106, но при этом площадь горящих лесов увеличилась на 50 тысяч гектаров. Большая часть очагов находится в труднодоступных местностях, в зоне контроля. Их не тушат, поэтому они, собственно, и разрослись.

Работы по тушению проводятся на 17 очагах. В них заняты более 720 человек, задействовано 57 единиц техники.

Напомним, с 1 августа в республике из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.