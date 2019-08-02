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02.08.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири ВКС за сутки потушили 90 тысяч гектаров лесных пожаров

Текст: Денис Передельский

Военная авиация Минобороны РФ за минувшие сутки потушила свыше 90 тысяч гектаров лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области, сообщает ТАСС.

В операции задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России и вертолеты Ми-8 армейской авиации Восточного и Центрального военных округов. Самолеты за сутки совершили 26 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1000 тонн воды.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
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"Авиационной группировкой Минобороны, созданной в Красноярском крае, за сутки ликвидировано более 60 крупных лесных пожаров", - сообщили в Минобороны.

Вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, с утра 2 августа совершили 10 вылетов. Над очагами лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области они сбросили 550 тонн воды и ликвидировали шесть очагов возгораний.

"В течение суток каждый экипаж совершит не менее 10 вылетов, - сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. - Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России".

Напомним, накануне для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Красноярскую и Иркутскую область были переброшены 10 вертолетов соединений и воинских частей армейской авиации 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

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