Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 12

Количество пострадавших из-за взрыва газа и спровоцированного им пожара в цехе по обработке шерсти в столице Северной Осетии увеличилось до 12 человек. Как сообщили в ГУ МЧС республики, площадь пожара выросла в десять раз - до 700 квадратных метров.

"Двенадцать человек пострадали во Владикавказе после взрыва газа и пожара. Площадь возгорания в производственном цехе составляет 700 квадратных метров", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

На данный момент госпитализированы семь человек, состояние других пострадавших удовлетворительное, им оказана помощь.

Пожарные также привлекли к тушению дополнительные силы, сейчас на месте работают 117 человек личного состава и 39 единиц техники.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу в цехе по обработке шерсти во Владикавказе после мощного взрыва газа начался пожар, ему присвоен третий ранг.