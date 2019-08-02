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02.08.2019 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

После ДТП в Апанасенковском районе Ставропольского края в больницы доставлены 15 человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram. По данным главы региона, всего на момент аварии в пассажирском автобусе Волгоград - Ставрополь находились 26 человек, а в грузовике, с которым столкнулся автобус - двое.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано

- К сожалению, есть жертвы. Погибли пять человек. Искренне соболезную их родным и близким. В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 - госпитализированы. Из них пятеро - в крайне тяжелом состоянии, - уточнил губернатор.

Для транспортировки пострадавших в Ставрополь направлены четыре реанимобиля с врачами, оказывается вся помощь на месте. Правоохранители уже начали проверку по факту ДТП, сейчас устанавливается, кто спровоцировал аварию. По первоначальным данным, водитель автобуса мог заснуть за рулем.

Как сообщалось ранее, сегодня около 2:30 на автодороге "Астрахань - Элиста - Ставрополь" водитель автобуса Sun Long выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Renault. Пять человек погибли на месте.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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