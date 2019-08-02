Появилось видео с места ДТП с участием автобуса на Ставрополье

В Сети опубликовано видео с места аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика, которая случилась ночью на автодороге "Астрахань - Элиста - Ставрополь".

Напомним, ДТП произошла примерно 2.30. Водитель автобуса Sun Long выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Renault. На кадрах видно, что от удара пассажирский транспорт перевернулся, а искореженный большегруз съехал с дороги и оказался в поле.

В результате столкновения погибли пять человек. Еще 14 получили ранения. Всего в момент инцидента в автобусе находились два водителя и 21 пассажир.

Изначально сообщалось, что ДТП произошло из-за того, что водитель за время долгой дороги устал за рулем, а на границе Ставропольского края и Калмыкии автобус также остановили в рамках операции "Сон за рулем". Однако в краевом управлении ГИБДД заявили, что за час до трагедии его сменил напарник.

- В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел, - заявили в краевой Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства случившегося и степень ответственности участников ДТП.