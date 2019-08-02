На Ставрополье СК начал проверку по факту смертельного ДТП

В Ставропольском крае следователи начали проверку по факту смертельного ДТП рейсового пассажирского автобуса с грузовиком. В аварии погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, сотрудники ведомства рассмотрят работу перевозчиков и техническое состояние автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в транспортном средстве и проверено их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении СК.

Следователь уже запросил у перевозчика документы об осмотре автобуса перед рейсом. Сейчас специалисты опрашивают очевидцев и осматривают место ДТП. Серьезную помощь в установлении картины произошедшего может оказать обнаруженный в автобусе видеорегистратор.

Как уже сообщалось, в пятницу ночью на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус Sun Long и грузовик Renault. Пять человек погибли на месте, еще 15 госпитализированы, а четверо получили медпомощь на месте.

После просмотра записи с видеорегистратора УГИБДД по Ставрополью выдвинул версию, что грузовик выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.

Свою проверку проводит и прокуратура края. Как сообщили пресс-служба ведомства, проверку начали по указанию исполняющего обязанности прокурора региона Эдуарда Мухаметова.