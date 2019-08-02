Барк "Седов" зашел в Мурманск, преодолев семибалльный шторм

Учебный парусный барк "Седов" пришвартовался у причала морского вокзала Мурманска.

На борту легендарного судна - 111 курсантов из морских учебных заведений Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга. Курсантов-мурманчан на берегу встречали родные и близкие.

Это первый с 2015 года заход парусника в некогда родной порт. Два года назад барк "Седов", принадлежавший Мурманскому государственному техническому университету, решением Росрыболовства был передан Калининградскому ГТУ и поменял порт приписки на Калининград.

В этом году благодаря личной инициативе врио губернатора Заполярья Андрея Чибиса и проведенной правительством региона работе курсанты МГТУ вновь получили возможность проходить на судне практику. Следующим шагом стало включение Мурманска в маршрут летнего учебного рейса "Седова".

Парусник должен был прибыть в порт на пару дней раньше, но в пути попал в семибалльный шторм.

- В экстремальных условиях курсанты проявили себя с наилучшей стороны, - отметил капитан судна Евгений Ромашкин. - Благодаря слаженным действиям экипажа барк без потерь дошел до Мурманска.

"Седов" проведет в городе четыре дня. У мурманчан и туристов будет возможность подняться на борт парусника, познакомиться с бытом моряков. Затем барк снова выйдет в море. У курсантов впереди еще половина рейса - более 2000 морских миль, подготовка и сдача экзамена по специальности. Планируется, что в ближайшие годы заходы "Седова" в Мурманск вновь станут регулярными.

Осенью "Седов" вместе с барком "Крузенштерн" и фрегатом "Паллада" примет участие в кругосветном плавании, посвященном 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В 2020 году запланировано участие парусника в международных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы. А в 2021 году сам "Седов" отметит 100-летний юбилей и в честь праздника обязательно прибудет в Мурманск.