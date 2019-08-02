Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней. Пролегает путь по некогда античным полисам, а ныне современным городам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический).

Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК, протяженность маршрута - 200 морских миль, или около 360 километров.

Программа предусматривает ночные переходы, в том числе и проход под Крымским мостом. В каждом городе туристы смогут посетить памятники и музеи античной эпохи, включенные в турпроект "Золотое кольцо Боспорского царства". Также путешественники смогут познакомиться с "боспорским меню" и с "Винными дорогами Боспорского царства", которые включают 17 виноделен четырех регионов Юга России.

- Благодаря новому турмаршруту мы соединили Крым и Кубань морским сообщением, проложив тем самым путь как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных туристов. Развитие яхтенного туризма является приоритетным направлением для Крыма, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как сообщалось ранее, новый маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был запущен весной нынешнего года. Он был разработанный администрациями четырех регионов ЮФО с участием Российского географического общества.