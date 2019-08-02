В Геленджике осудили владельца джипа, упавшего с туристами в обрыв

В Геленджике владелец слетевшего в обрыв с крутого склона внедорожника признан виновным в оказании отдыхающим услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Как сообщили в СК РФ по Кубани, суд назначил 32-летнему мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали 600 тысяч рублей в пользу двух потерпевших в счет компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, по вине хозяина автомобиля около года назад погиб водитель джипа и серьезно пострадали туристы. 15 августа 2018 года этот внедорожник с шестью курортниками (они заплатили за поездку 7,4 тысячи рублей), среди которых было двое детей, отправился к популярному туристическому объекту "Грозовые ворота". Однако во время движения по хребту Шахан водитель неожиданно не справился с управлением, в результатеп упал в овраг. Склон, по которому во время падения буквально разбросало сидевших в машине людей, оказался довольно крутым. Спасателям пришлось доставать пострадавших с помощью альпинистского снаряжения.

Для оперативной доставки в медучреждение пришлось даже задействовать вертолет МЧС. Двум пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью. Водитель через два дня скончался в больнице в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Как установило следствие, а затем и суд, водителю и собственнику было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы.