В Черном море близ Сочи обнаружено тело мужчины

В Адлерском районе Сочи в акватории моря найден труп 40-летнего мужчины. По факту гибели человека следственное управление СК по Кубани проводит проверку.

Инцидент произошел сегодня.

- Следователь закончил осмотр места происшествия, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СК по краю. - Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщалось, накануне на пляже в Хостинском районе Сочи обнаружили труп мужчины, по предварительным данным, старше пятидесяти лет. Известно, что он приехал на отдых из Санкт-Петербурга. Причина и место смерти уточняются.