В Сочи на пляже обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга

На пляже в Хостинском районе Сочи накануне обнаружили труп туриста. По предварительным данным СК, мужчина старше пятидесяти лет приехал на отдых из Санкт-Петербурга. Причина и место смерти уточняются.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СКР по краю, сейчас по данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это не единственное происшествие на пляже Кубани на этой неделе. Накануне гидроциклист протаранил отдыхающую на берегу женщину. Инцидент произошел на Азовском побережье в Темрюкском районе, близ станицы Голубицкой.