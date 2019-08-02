Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД

США никак не идут на компромисс, они просто не приспособлены к этому, заявил заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал желание Штатов расширить действия ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) на тактическое ядерное оружие, передает "Интерфакс".
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"Договоренность - это совокупность шагов навстречу друг другу. США пока органически не приспособлены к каким-то шагам на встречу. Поэтому довольно сложно обсуждать предметно их идеи по ядерному разоружению", - отметил он.
Также Рябков в интервью ТАСС прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Россия не даст говорить с собой на языке силы и не позволит на себя давить.
Замглавы МИД РФ надеется, что "здравый смысл перевесят иные соображения, связанные со ставкой на силу и оказание прессинга по всем линиям".
Что касается новых контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, то информации пока нет.