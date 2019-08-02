Rolls-Royce Элизабет Тейлор уйдет с молотка за два миллиона долларов

Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор, выставлен на торги в Нью-Йорке. Она пользовалась машиной дымчато-зеленого цвета (под цвет глаз дивы) в Риме на съемках фильма "Клеопатра" в 1963 году.

Лот оценивается аукционным домом Guernsey's в 1-2 миллиона долларов, передает ТАСС.

Автомобиль имеет откидной верх и инициалы имен Тейлор и ее супруга Эдда Фишера на дверцах. Приборная доска выполнена из "карпатского вяза".

Восемь лет назад, после кончины актрисы, аукцион, на который были выставлены легендарные украшения голливудской звезды, вызвал ажиотаж в Нью-Йорке. Всего на торги выставлены более 250 предметов - бриллианты, жемчужины, кольца, ожерелья. После были проданы наряды Тейлор за 2,6 миллиона долларов.