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02.08.2019 04:06
Рубрика: В мире

США закупили вооружений на два триллиона долларов

Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty
Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty

По состоянию на декабрь 2018 года, стоимость 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники, реализуемых Министерством обороны США, превысила два триллиона долларов. Эта сумма более, чем на 101 миллиард долларов превысила показатель декабря 2017 года.

Такие данные содержатся в опубликованном в четверг отчете Пентагона. Документ посвящен реализации основных оборонных закупок в прошлом году, пишет ТАСС.

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Большая часть программ приходится на ВМС США - свыше 921 миллиарда долларов. На втором месте закупки министерства обороны - 624 миллиарда долларов. На военно-воздушные силы направлено около 269 миллиардов, на сухопутные войска - 199 миллиардов долларов.

Отмечается, что самым дорогостоящим проектом, реализуемым Пентагоном, стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia. Он оценивается в 161,5 миллиарда долларов.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета страны. США были вынуждены модернизировать вооруженные силы и сейчас американская армия "гораздо сильнее, чем после последнего бюджета" - подчеркнул Трамп, отметив, что в будущем он может урезать бюджет.

В мире США
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