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Рубрика: Дороги

В центре Москвы ограничили движение на день ВДВ

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

В Москве введены ограничения на дорогах из-за праздничных мероприятий, сообщает Центр организации дорожного движения.

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

До 16:00 нельзя будет проехать по Ильинке между Красной и Биржевой площадями. До этого же часа перекрыто движение на площади Васильевский спуск.

Историческая улица Ильинка традиционно является главным местом празднования Ильина дня. Здесь 2 августа собираются ветераны и действующие бойцы ВДВ: пророк Илия считается небесным покровителем десантников. День памяти Илии совпадает с датой образования воздушно-десантных войск.