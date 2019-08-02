В центре Москвы ограничили движение на день ВДВ

В Москве введены ограничения на дорогах из-за праздничных мероприятий, сообщает Центр организации дорожного движения.

До 16:00 нельзя будет проехать по Ильинке между Красной и Биржевой площадями. До этого же часа перекрыто движение на площади Васильевский спуск.

Историческая улица Ильинка традиционно является главным местом празднования Ильина дня. Здесь 2 августа собираются ветераны и действующие бойцы ВДВ: пророк Илия считается небесным покровителем десантников. День памяти Илии совпадает с датой образования воздушно-десантных войск.