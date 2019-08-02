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02.08.2019 14:08
Рубрика: Власть

В парламенте РФ назвали последствия выхода США из ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы и сенаторы рассказали, чем для России обернется официальный выход США из ДРСМД.

Заявление на эту тему ранее сделал госсекретарь США Майк Помпео. Это решение он объяснил отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729 - якобы в нарушение нормы ДРСМД. Москва отвергает эти претензии, подчеркивая, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных договором параметров. Напомним, что ранее США приостановили свое участие в договоре, РФ ответила зеркально.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Договор РСМД прекратил свое действие

Выход из договора США не несет прямых угроз безопасности России, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев. В комментарии ТАСС он заявил, что соглашение выполнило свою историческую миссию и стало "достаточно обременительным, и в первую очередь - для России".

По мнению Гутенева, большую опасность представляет нацеленность нынешнего руководства США на демонтаж всех договоров, которые или запрещают, или ограничивают те или иные вооружения. Речь о судьбе СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, которого цитирует "Интерфакс", заявил, что у России готовы ответные шаги на выход США из ДРСМД. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее четко определил, что, если со стороны американцев будет добрая воля, то можно будет вернуться к его реализации.

В Совфеде тоже оценили прекращение действия ДРСМД. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров отметил, что американцы, по сути, принудили Россию к этому шагу. Что касается ракеты 9М729, то ее использовали "как предлог, поскольку эта ракета не подпадала под действие этого договора никаким образом". "Американцы пытаются свалить все на Россию", - пояснил Джабаров, комментируя эту тему RT.

Парламентарий также отметил, что американцы хотят заключить новую сделку с включением в нее Китая и Индии.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД
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